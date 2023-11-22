زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب فانواتو

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة، اليوم الأربعاء، فانواتو في المحيط الهادي، على ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. فيما استبعدت السلطات أن يؤدي إلى تسونامي.

وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترًا وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا.

وأشار المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إلى أنّ "هناك احتمالا ضئيلا لسقوط ضحايا وأضرار". إذ كان مركز الزلزال قرب مجموعة من جزر ذات كثافة سكانية منخفضة.

وقالت موظفة استقبال في فندق في "بورت أولري" على مسافة حوالي 98 كيلومترا من مركز الزلزال إنها شعرت "بهزة أرضية خفيفة" و"رأت الأرض تهتز" لكنها لم تعلم بوقوع بأي أضرار.

وأفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ "بعدم وجود خطر حدوث تسونامي نتيجة هذا الزلزال".