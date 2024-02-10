مصر تعلن تحري هلال شهر شعبان

وبحسب المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن اليوم هو آخر أيام شهر رجب، وغدًا الأحد الموافق 11 فبراير، هو أول أيام شهر شعبان المبارك.

من جانبه، صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، الدكتور جاد القاضي، بأنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي، فإن هلال شهر شعبان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 رجب 1445هـ الموافق 10 /2 /2024 (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي في بيان عبر "فيسبوك": "يبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 – 42 دقيقة).