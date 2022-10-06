جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر يرفض توصية الطبيب بالخضوع لعملية جراحية

كشفت صحيفة "الرياضية" أن طبيبًا متخصصًا في إصابات العمود الفقري، طلب من الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب النصر ضرورة الخضوع لعملية جراحية أسفل الظهر، بسبب الآلام التي ما زال يعاني منها.

ولم يشارك ماشاريبوف مع النصر في أي مباراة منذ بداية الموسم الجاري، بعد إصابته "بالفتق القطني" خلال المعسكر الإعدادي في ماربيا الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن ماشاريبوف طلب من الطبيب حتى نهاية الأسبوع المقبل، الاستمرار على تمارين تقوية الظهر، إذ يشعر بتحسن كبير في موضع إصابته، ولا يريد إجراء العملية إلا بعد تجربة جميع الوسائل العلاجية الممكنة دون تدخل جراحي.

وأشارت "الرياضية" إلى أن الطبيب المعالج لماشاريبوف شدد على ضرورة إجراء لاعب النصر العملية، والخضوع لفترة علاج وتأهيل لمدة تصل إلى شهرين.

ويواصل اللاعب الأوزبكي، وفقًا للصحيفة، برنامجه العلاجي والتأهيلي ما بين العيادة الطبية في النادي والأطباء المتخصصين في إصابات العمود الفقري، حتى يتحسن ويصبح كامل الجاهزية، وأضافت أنه في حال إجرائه للعملية فستكون بالمنظار وبسيطة وسيعود سريعًا.

ويلعب ماشاريبوف البالغ من العمر 28 عامًا، في مركز الوسط، وانضم لنادي النصر في 2021، وأعير لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في العام ذاته.

وخاض ماشاريبوف مع النصر 29 مباراة، في مختلف البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع 6، كما شارك مع شباب الأهلي دبي الموسم الماضي، في 19 مباراة، وسجل هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة.

وتعادل النصر سلبيا يوم الأحد الماضي أمام الاتحاد في اللقاء الذي جميع بينهما على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويحتل نادي النصر المركز الخامس برصيد 10 نقاط، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله سلبيا أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويواجه نادي النصر غدًا الجمعة نظيره نادي أبها، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور السعودي.