في أول لقاء منذ اتهامه.. هكذا دافع ترامب عن نفسه في قضية الوثائق

في أول مقابلة له منذ اتهامه بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية، ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، الاثنين، مدافعاً عن نفسه.

ومثل ترامب، الثلاثاء الماضي، أمام قاض في ميامي لتلاوة 37 تهمة عليه بعد عثور مكتب التحقيقات الفيدرالي على صناديق تحوي وثائق سرية في مقر إقامته في فلوريدا في آب/أغسطس الماضي.

وهنا أبرز ما قاله ترامب لمضيفه بريت بير على "فوكس نيوز"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية:

-لدى مغادرتي البيت الأبيض بسرعة في كانون الثاني/يناير 2021 اختلطتْ متعلقاتي الشخصية مع الوثائق الحكومية السرية.. أخرجتُ الوثائق على عجل إلى حد كبير، لكن أشخاصا قاموا بتوضيبها ثم غادرنا. وكانت لديّ ملابس هناك وكل أنواع المتعلقات الشخصية (...) الكثير من الأشياء.

-لديّ كل الحق في الاحتفاظ بهذه الصناديق.

-كان عليّ مراجعة الصناديق وإخراج كل متعلقاتي الشخصية.. لا أريد تسليم تلك الأشياء.. حتى الآن. (رداً على سؤال بير عن سبب عدم تسليمه الوثائق وحسب عندما طلبها المسؤولون).

-ما كنت أظهره للآخرين لم يكن وثيقة.. كانت معي نسخ من مقالات صحافية ونسخ من مجلات.. كميات هائلة من الأوراق (...) حول إيران وأشياء أخرى. ربما أبرزتها وربما لا، لكن هذا لم يكن وثيقة.

-"هذه معلومات سرية.. أترون كان بإمكاني بصفتي رئيسا رفع السرية عنها.. الآن لا أستطيع ذلك".