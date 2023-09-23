بعد 22 عاما في السجن.. يهرب يوم إطلاق سراحه

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه من سجن في قرية ماركوفا بالقرب من مدينة إيركوتسك، الأسبوع الماضي.

لكن، ووفق وكالة أنباء "نوفوستي"، فقد أعلنت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية اختفاء "كالونوف" في صباح اليوم المقرر لإطلاق سراحه، حوالي الرابعة صباحا.

وأُدين كالونوف لأول مرة بتهمة التخطيط لـ "تنظيم إجرامي"، وتم إطلاق سراحه من السجن عام 1997، ثم أُدين مرة أخرى عام 2001 وسُجن لمدة 22 عاما.