رسميا.. تحديد مواعيد ومباريات كأس السوبر الإسباني في الرياض
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي، إقامة مباريات كأس السوبر الإسباني، في الفترة من الـ11 إلى الـ15 من يناير 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة ريال بيتيس وريال مدريد وفالنسيا وبرشلونة.
وبحسب بيان اتحاد الكرة السعودي، تستضيف الرياض النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني 2023، والتي ستقام في الفترة من الـ11 إلى الـ15 من يناير، لتكرار الشكل الناجح للبطولة خلال السنوات الماضية التي أقيمت في السعودية.
وتقام مباريات نصف النهائي يومي الـ11 و الـ12 من يناير، وستقام المباراة النهائية يوم الأحد الـ15 من يناير.
وستقام المباريات الثلاث على ملعب الملك فهد بالرياض، وهو الملعب الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج.
وتضم البطولة أندية ريال بيتيس بطل كأس الملك الذي يخوض المنافسة للمرة الأولى، وسيرافقه ريال مدريد الفائز بالدوري الإسباني الموسم الماضي وفالنسيا وبرشلونة.
وتم تحديد مباريات نصف النهائي، وفقًا للقواعد التنظيمية وقواعد المنافسة في بطولات الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث سيواجه ريال بيتيس نظيره برشلونة، بينما يصطدم ريال مدريد مع فالنسيا.
يذكر أن المملكة العربية السعودية، ستستضيف السوبر الإيطالي أيضا، كما تستضيف مباراة بين نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والهلال السعودي.