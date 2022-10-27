رسميا.. تحديد مواعيد ومباريات كأس السوبر الإسباني في الرياض

وتقام مباريات نصف النهائي يومي الـ11 و الـ12 من يناير، وستقام المباراة النهائية يوم الأحد الـ15 من يناير.

وستقام المباريات الثلاث على ملعب الملك فهد بالرياض، وهو الملعب الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج.

وتضم البطولة أندية ريال بيتيس بطل كأس الملك الذي يخوض المنافسة للمرة الأولى، وسيرافقه ريال مدريد الفائز بالدوري الإسباني الموسم الماضي وفالنسيا وبرشلونة.

وتم تحديد مباريات نصف النهائي، وفقًا للقواعد التنظيمية وقواعد المنافسة في بطولات الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث سيواجه ريال بيتيس نظيره برشلونة، بينما يصطدم ريال مدريد مع فالنسيا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، ستستضيف السوبر الإيطالي أيضا، كما تستضيف مباراة بين نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والهلال السعودي.