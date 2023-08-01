صحيفة إسبانية: انهيار في أنشطة الصناعة يربك الاقتصاد

ذكرت صحيفة " ABC" الإسبانية أن قطاع الصناعة الإسباني دخل في أزمة غير مسبوقة، وهو يفقد قوته شهرا تلو الآخر منذ بداية عام 2023.

وانهارت أنشطة صناعية كثيرة، الأمر الذي تسبب بخسارة أكثر من 64,500 وظيفة.

وأضافت الصحيفة أن الصناعة تحتاج أعباء ضريبية أقل ومساهمات أكثر من الشركات لتستعيد قوتها، لافتة إلى أنّ الصناعة لا تستطيع رفع رأسها، مما يمنع زيادة الإنتاجية، وبالتالي بقاء إسبانيا في المراكز الدنيا في أوروبا.

قبل خمسة عشر عامًا، ساهم النشاط الصناعي بنسبة 26 % من الناتج المحلي الإجمالي واليوم لا يصل حتى إلى 16%. وفي نفس الفترة، ارتفعت الخدمات في سباق لا يمكن وقفه من 63% إلى أكثر من 70%.

الوضع الصناعي الحالي تسبب بقلق متزايد في عالم الأعمال وبين الاقتصاديين، الذين يرون القوة الصناعية كمرادف للصحة الاقتصادية، بسبب مساهمتها في البحث والتطوير، ولأن وظائفها ذات جودة ومؤهلات أعلى وأجر أفضل.

كما أن قطاع الصناعة أكثر إنتاجية ويضمن قدرة تنافسية طويلة الأجل ويؤثر إيجابيا على قطاعات مثل التجارة والبناء.

سلسلة المواقف المعاكسة التي حدثت في السنوات الأخيرة، بداية من إغلاقات الوباء، ثم الحرب في أوكرانيا وتضاعف فاتورة الطاقة لأكثر من ثلاث مرات، كان لها أثر سلبي يحول دون تقدم القطاع الصناعي. وتسبب في إغلاق العديد منها وتوقف شركات أخرى عن النشاط لتجنب المدفوعات.

واختتمت الصحيفة بالقول إنّ أهم ما يميز القطاع الصناعي هو قوته في مواجهة الصعاب. لكن قلة الدعم الحكومي بإداراته المختلفة لا تساعد أبداً في استعادة قطاع الصناعة لقوته، بحسب رابطة الصناعيين الإسبان.