نتفليكس تنشر للمرة الأولى أرقامًا تفصيلية عن نسب المشاهدة

أعلنت مجموعة "نتفليكس" العملاقة في مجال البث التدفقي أن" مسلسل "ذي نايت إيجنت" كان المسلسل الأكثر مشاهدة عبر منصاتها في الربع الأول من 2023، بحسب أرقام مشاهدة تفصيلية تنشرها الشركة للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وحقق الموسم الأول من هذا المسلسل الأمريكي أكثر من 812 مليون ساعة مشاهدة في كل أنحاء العالم بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، بحسب وثيقة تجمع بيانات من البرامج التي تمت مشاهدتها لأكثر من 50 ألف ساعة، أي 18 ألف عرض مختلف تمثل مجتمعة 99% من جمهور نتفليكس.

ومن بين المحتويات الناجحة الأخرى، "وينزداي" و"يو" و"كوين شارلوت: إيه بريدجيرتون ستوري". وقد ضمت قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة إنتاجات كثيرة بغير اللغة الإنكليزية، إذ حققت 30% من المشاهدات، خصوصًا الأعمال باللغتين الكورية والإسبانية.

والتزمت "نتفليكس" بنشر هذه المعلومات كل ستة أشهر، وهو تغيير كبير في منظور الشركة التي تفضل عادةً الاحتفاظ بهذه البيانات لنفسها.

ومع ذلك، تنشر الشركة باستمرار منذ العام 2021 تصنيفات مختلفة بما يشمل قائمة بالمحتويات "الأكثر شعبية" بناءً على أداء البرامج خلال أول 91 يومًا لها على المنصة. لكن هذا التقرير الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك.