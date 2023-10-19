أفلام الرعب تسيطر على شباك التذاكر الأمريكي

سيطرت أفلام الرعب على شباك التذاكر الأمريكي، مواصِلة تحقيق الإيرادات، محليًّا وعالميًّا.

وواصل فيلم الرعب "The Exorcist: Believer"، تحقيق إيرادات في دور العرض الأمريكية بلغت 45.8 مليون دولار، بينما حققت عالميًّا إيرادات بلغت 40.2 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات لـ 86.1 مليون دولار، بعد 11 يومًا من طرحه في السينما.

بينما يحل فيلم "Saw X" في المركز الثاني في قائمة الإيرادات، محققا 41 مليون دولار في دور العرض الأمريكية، و29.9 مليون دولار في الخارج، ليصل الإجمالي لـ71.8 مليون دولار، وذلك خلال 14 يومًا في شباك التذاكر، وفقًا لما نشره موقع "موجو بوكس أوفيس".

وارتفعت إيرادات The Nun 2 إلى 257 مليون دولار في 5 أسابيع، رغم تراجعه إلى المركز الثامن.