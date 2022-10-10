الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الشباب في دوري روشن

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، مساء اليوم الاثنين، إلى أحد لقاءات ديربي العاصمة الرياض الذي يجمع بين الهلال وضيفه الشباب في قمة مباريات الجولة السابعة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستضيف أيضاً الرائد منافسه الطائي كما يلتقي الوحدة ضيفه الباطن في الجولة ذاتها.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين الهلال والشباب في قمة مثيرة بالدوري السعودي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية على ملعب "الأمير فيصل بن فهد".

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مشاري القرني.