الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الشباب في دوري روشن
تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، مساء اليوم الاثنين، إلى أحد لقاءات ديربي العاصمة الرياض الذي يجمع بين الهلال وضيفه الشباب في قمة مباريات الجولة السابعة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويستضيف أيضاً الرائد منافسه الطائي كما يلتقي الوحدة ضيفه الباطن في الجولة ذاتها.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين الهلال والشباب في قمة مثيرة بالدوري السعودي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية على ملعب "الأمير فيصل بن فهد".
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مشاري القرني.
ترتيب الفريقين
يحتل الهلال حامل اللقب المركز الخامس برصيد 13 نقطة بـ 4 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة.
وأحرز الهلال 9 أهداف في 6 مباريات واستقبل هدفين فقط، ويقوده المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.
ويحتل الشباب صدارة الترتيب بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة بواقع 6 انتصارات دون تعادل أو هزيمة.
وسجل الشباب 15 هدفاً واستقبل هدفاً واحداً وهو صاحب أقوى هجوم وأيضاً أقوى دفاع بالتساوي مع اتحاد جدة.. ويقود الفريق المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو.
وفاز الهلال في آخر مواجهة ضد الشباب بنتيجة 5-1 في كأس الملك يوم الـ3 من أبريل الماضي.
ولم يفز الشباب في 18 مباراة متتالية على الصعيد الرسمي ضد الهلال منذ تغلبه بهدف نظيف يوم الـ17 من أكتوبر 2014 ببطولة الدوري.
انتفاضة الهلال
يأمل الهلال مصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج في آخر جولتين من عمر الدوري بالخسارة أمام التعاون والتعادل مع الاتفاق.
وعكف رامون دياز على دراسة أوراق الشباب بخلاف أنه طالب لاعبيه بضرورة حصد الفوز من أجل العودة بقوة لسباق المنافسة على لقب الدوري.
ويستعيد الهلال خدمات لاعبه الكولومبي غوستافو كويلار، ولكن يستمر غياب بعض النجوم على رأسهم سالم الدوسري بعد خضوعه لجراحة الزائدة الدودية.
ويعتمد دياز على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع علي آل بليهي وجانج هيون وسعود عبدالحميد وناصر الدوسري.
ويقود خط الوسط غوستافو كويلار وبجواره مصعب الجوير وعلى الأطراف ميشال ديلغادو وأندريه كاريلو وفي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.
أوراق الشباب
يسعى الشباب لحصد الفوز السابع على التوالي وكسر عقدة غياب الانتصارات أمام الهلال.
وعقد مورينو مدرب الشباب جلسات مكثفة مع لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على حساب الهلال وضرورة استغلال الفرص التي تسنح له.
ويعتمد الشباب على تشكيلة تضم حارس المرمى كيم جيو وأمامه الرباعي حسان تمبكتي وإياغو دوس سانتوس ومتعب الحربي وفواز الصقور في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إيفر بانيغا وبجواره جريجورز كريتشوفاك وكريستيان خوانكا وعلى الأطراف كارلوس جونيور وهتان باهبري وفي الهجوم سينتي مينا.
وأكد عمرو أنور، مدرب اتحاد جدة الأسبق، لـ"إرم نيوز"، أن المباراة ستكون قوية وصعبة على الفريقين رغم غيابات الهلال المؤثرة ولكنه كالمعتاد فريق قوي على ملعبه ووسط جماهيره.
وأوضح أن الشباب لديه بضع أوراق هجومية مميزة بجانب أسلوب الاستحواذ الذي يطبقه بانيغا باقتدار.