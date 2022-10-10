رئيس نادي أبها: اللاعبون طالبونا بإقالة المدرب حتى لو دفعوا الشرط الجزائي من جيوبهم (فيديو)

كشف أحمد الحديثي، رئيس نادي أبها، عن السبب الرئيسي وراء إقالة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، خاصة بعد الهزيمة التي مني بها الفريق مؤخرا أمام النصر، في الدوري السعودي.

وتلقى أبها هزيمة ثقيلة أمام النصر بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

وقال أحمد الحديثي، في تصريحات تلفزيونية: "يبدو أن الانضباط والعمل مع الفريق من قبل المدرب كان زائدا عن حده قليلا، رغم أن الأمور كانت طيبة في معسكر النمسا، ثم بدأت بعض المشكلات الخفيفة بينه وبين بعض اللاعبين نتيجة شدة الإفراط في التعامل معهم بشكل تجاوز الحدود".

وأضاف رئيس نادي أبها: "كان فيه مباراة ودية قبل بداية الموسم مع الاتحاد ووصلتنا شكاوى من اللاعبين خاصة بالاحترام وعدم الاحترام بين الطرفين، وجلسنا مع المدرب ووعد بتغيير هذه الأمور، ثم بدأنا الموسم لكن علاقته مع اللاعبين بدأت تتوتر أكثر، وفي الجولة الثانية شهدنا أخطاء لا تناسب لاعبي أبها والعناصر الموجودة في الفريق، وجلسنا مرة ثانية مع المدرب ووعدنا بتغيير تعامله، ثم هُزمنا من الشباب والوحدة وتعادلنا مع الفيحاء، وحدث لقاء تلفزيوني مع المدرب والمراسل سأله عن شكوى اللاعبين من حدة تدريباته، ومباشرة بعد اللقاء عاد للاعبين في غرفة خلع الملابس وحدثت مشكلة معهم وحاولنا احتواء الموقف".

وتابع: "بعد فترة التوقف وجدنا أن المشكلة بينه وبين اللاعبين تزداد سوءا، واجتمع معنا اللاعبون وطالبونا بإقالة المدرب، ولكننا رفضنا، ثم خسرنا أمام الفتح والنصر، ووصلنا لدرجة تذمر كبيرة بين اللاعبين حتى وصلوا أنهم كانوا مستعدين للتنازل عن راتب شهر أو أن يدفعوا الشرط الجزائي للمدرب من جيوبهم، ووجدنا أن العلاقة وصلت لدرجة لا تحتمل، ثم جاء الجانب الفني والإداري، وخلال الـ6 جولات استقبلت شباكنا 8 أهداف بما يقارب 80% من الأهداف التي استقبلناها نتيجة أخطاء، في المقابل بالشق الهجومي لم نصنع كرة واحدة للمهاجم، حتى في الجانب الفني وجدنا أن لدينا مشاكل كبيرة مع المدرب وقررنا إقالته. العلاقة بينه وبين اللاعبين وصلت لمرحلة كبيرة من السوء".