عبد الله الرويشد يغيب عن حفلات العيد بسبب المرض
يغيب الفنان الكويتي، عبد الله الرويشد، عن حفلات عيد الفطر، بسبب المرض الذي أجبره على الغياب عن الساحة الفنية رغم تطمينات المقربين منه.
ويحيي العديد من الفنانين العرب، حفلات فنية في الكويت ودول خليجية وعربية أخرى خلال أيام العيد، ليفتقد عشاق الرويشد الكثر نجمهم المفضل في أي حفلة.
وفي المقابل، لا يغيب الرويشد عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواصل محبوه الدعاء له بالشفاء التام والعودة للغناء.
كما نشرت شركة "روتانا" على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأدعية دينية بصوت الفنان الغائب الرويشد.
وأحيا الرويشد (62 عاماً)، منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، ختام حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2024"، على خشبة المسرح، وقدم عدداً من أشهر أغانيه، وبدا سفير الأغنية الخليجية، بصحة جيدة خلال الحفل الذي استمر حتى ساعة متأخرة.
لكن جمهوره فوجئ بعد يومين بتعرضه لوعكة صحية ونقله لمستشفى جابر في لكويت، فيما يقول مقربون منه، إن حالته مستقرة ويستكمل البروتوكول العلاجي من خير الأطباء الكويتيين.