عبد الله الرويشد يغيب عن حفلات العيد بسبب المرض

يغيب الفنان الكويتي، عبد الله الرويشد، عن حفلات عيد الفطر، بسبب المرض الذي أجبره على الغياب عن الساحة الفنية رغم تطمينات المقربين منه.

ويحيي العديد من الفنانين العرب، حفلات فنية في الكويت ودول خليجية وعربية أخرى خلال أيام العيد، ليفتقد عشاق الرويشد الكثر نجمهم المفضل في أي حفلة.

وفي المقابل، لا يغيب الرويشد عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواصل محبوه الدعاء له بالشفاء التام والعودة للغناء.