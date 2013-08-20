غاريث بيل يرحل عن توتنهام عملياً

إرم - (خاص) من أحمد نبيل

ظهر غاريث بيل مهاجم توتنهام هوتسبير الإنكليزي عابس الوجه أثناء قيادته سيارته في اتجاه النادي لحضور أحد التدريبات فيما يقترب النادي الواقع شمالي لندن من التعاقد مع إيريك لاميلا والبرازيلي ويليان.

وكان البرتغالي أندري فياش بواش المدير الفني للفريق قد أعلن أن بيل سيغيب عن أول ثلاث مباريات مع توتنهام في الموسم الجديد، وقد غاب بالفعل عن المباراة الأولى أمام كرستال بالاس التي فاز بها توتنهام خارج ملعبه بهدف نظيف، ويأمل المدير الفني السابق لتشيلسي في التعاقد مع اللاعبين في صفقة لتدعيم خط هجومه، الأمر الذي قد يرفع تكلفة التعاقد مع لاعبي توتنهام الجدد إلى 100 مليون جنيه استرليني.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن النادي اللندني على استعداد لدفع 35 مليون يورو من أجل موافقة نادي روما على السماح للاعب ايريك لاميلا بالانتقال، حيث سيقدم عقداً للاعب لمدة أربع سنوات بقيمة 4 ملايين يورو، وبحسب التقارير أن خوسيه لاميلا، والد اللاعب قد أوضح أن بابلو ساباغ وكيل ابنه سوف يعقد اجتماع مع فرانكو بالديني المدير الرياضي السابق بنادي روما والذي يعمل حالياً كمدير رياضي لنادي لتوتنهام بهدف النظر للحلول التي يمكن من خلالها إنتقال اللاعب للعب في الدوري الإنكليزي.

وكان لاميلا قد انضم لصفوف روما عام 2011 قادماً من نادي ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 17 مليون يورو، حيث تمكن من تسجيل 19 هدفاً في 62 مباراة خاضها مع الغيالوروسي منذ وصوله، أما لاعب الوسط البرازيلي وليان فقد أشارت صحيفة "دايلي ستار" الإنكليزية إلى أن توتنهام توصل لاتفاق مع أنجي الروسي لانتقال اللاعب إلى لندن مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

وكان أندريا فياش بواش قد كشف مؤخرا عن أنه تفاعله مع بيل محدودا خلال الفترة الماضية، وصرح بأن بيل حالته النفسية سيئة ولا يتحدث لأحد، والمدرب يراه فقط أثناء دخوله النادي للمشاركة في التدربيات والمغادرة منه ولا يتحدث مع أحد، الجدير بالذكر أن ريال مدريد الإسباني قرر حجز رقم 11 تحسباً لقدوم بيل الذي يستعد لإتمام صفقة تاريخية قد تكون الأعلى في تاريخ كرة القدم.