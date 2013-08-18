السيسي: لا أطمع بحكم مصر

القاهرة ـ قال وزير الدفاع وقائد الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في كلمة لضباط الجيش والشرطة الأحد إن رسالته لأنصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي هي ان "مصر تتسع للجميع".

لكن السيسي حذر ايضا في أول تصريحات علنية له منذ فض قوات الأمن الأسبوع الماضي لاعتصامين لانصار مرسي من انه لن يكون هناك تسامح مع من يلجأ للعنف.

وأقسم السيسي بأنه لا يطمع في حكم مصر، مشددا على أن شرف حماية إرادة الناس وحريتها في أن تختار من تشاء أعز وأشرف من حكم مصر.

وأكد السيسي أن الجيش المصري لا يتآمر ولا يكيد، مشددا على أن مؤسسة الجيش هي مؤسسة وطنية تتعامل بشرف مع ما يجري في البلاد.

وأشار السيسي إلى أن الشعب المصري إرادته حرة، وأن مصر هي أم الدنيا و"حتبقى قد الدنيا"، كما قال بالعامية المصرية.

وأضاف السيسي في كلمة خلال لقاء مع ضباط من الجيش والشرطة بحضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم "من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه."

وتابع "لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع."

وقال السيسي في رسالته لأنصار مرسي "إننا حريصون على كل نقطة دم مصرية" وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء وأن حماية الدولة ستبقى أمانة فى أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري".

وقالت جماعة الإخوان وحلفاء لها إنهم سينظمون مظاهرات هذا الأسبوع من أجل "الخلاص" من قادة البلاد الجدد.