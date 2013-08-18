صور.. أكثر فساتين الفنانات إثارة للجدل

صور.. أكثر فساتين الفنانات إثارة لل...

صور.. أكثر فساتين الفنانات إثارة للجدل

اخترنا لكم مجموعة من الصور لفنانات يرتيدن فساتين مثيرة منهن من تخطت حدود الجرأة بإطلالتها المبالغ فيها ومنهن من جمعت الأناقة والإثارة في آن واحد.

إرم - (خاص) من هيا كنعان 

 

نعرض لكم صور لفنانات بإطلالات جريئة ومثيرة ظهرن فيها بحفلاتهن الخاصة وتعرضن بسببها لانتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام .

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الوسومات:
هيفاء وهبي
مايا دياب
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