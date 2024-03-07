الكشف عن مفاجأة إثر حريق كبير طال 13 سيارة في الكويت (فيديو)
كشف محامي كويتي، اليوم الخميس، عن سبب مفاجئ وصادم إثر حادثة الحريق الكبير الذي شهدته إحدى مناطق محافظة مبارك الكبير في الكويت، حيث يقف شقيقان كويتيان خلف الحادثة.
وشهدت المنطقة، فجر الأربعاء، حريقًا كبيرًا طال مجموعة كبيرة من السيارات المتوقفة، بينما وثَّقت مقاطع فيديو ألسنة اللهب وأصوات انفجارات من السيارات المحترقة، قبل أن تسيطر فرق الإطفاء على النيران.
وقال المحامي عبدالعزيز اليحيى، إن الحادثة تعود لأسباب وخلافات مالية وأسرية، حيث أقدم مواطن كويتي على إحراق 13 سيارة يملكها أخوه أمام منزله في محافظة مبارك الكبير.
وأضاف اليحيى، أن مالك السيارات، أبلغ الجهات الأمنية المختصة عن أخيه "المتهم"، وتم تسجيل قضية ضده تحت اسم "افتعال حريق".
وأوضح المحامي أن عقوبة التهمة الموجه للأخ تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وقالت قوة الإطفاء العام في الكويت، في بيان لها، إن فرقها سيطرت على الحريق وأخمدته، ولم تسفر الحادثة عن وقوع أي إصابات تذكر.