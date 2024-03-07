الكشف عن مفاجأة إثر حريق كبير طال 13 سيارة في الكويت (فيديو)

كشف محامي كويتي، اليوم الخميس، عن سبب مفاجئ وصادم إثر حادثة الحريق الكبير الذي شهدته إحدى مناطق محافظة مبارك الكبير في الكويت، حيث يقف شقيقان كويتيان خلف الحادثة.

وشهدت المنطقة، فجر الأربعاء، حريقًا كبيرًا طال مجموعة كبيرة من السيارات المتوقفة، بينما وثَّقت مقاطع فيديو ألسنة اللهب وأصوات انفجارات من السيارات المحترقة، قبل أن تسيطر فرق الإطفاء على النيران.