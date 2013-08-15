هيفاء وهبي تتعرض للسرقة

بيروت - تعرضت صفحة الفنانة هيفا وهبي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك التي تضم حوالي 3 مليون منتسب للسرقة من قبل مجهولين.

إلا أن ووفق مقربين فإن أصابع الإتهام تشير إلى رولا يموت شقيقة هيفا وهبي، التي تمر علاقتها بها بحالات سيئة بحيث نشبت الخلافات بينهما منذ سنوات وعادت لتستعر مؤخراً سيما بعد آخر مقابلة لرولا كشفت فيها العديد من الأمور.

وكانت هيفا قد ارسلت انذاراً من خلال محاميها يحذّر من نقل أي خبر عن لسان شقيقتها رولا يتعلّق بها، كما منعتها بأمر قضائي من الحديث عنها إعلامياً.

يذكر أخيراً أن هيفا تصدت مؤخراً لشائعة انتحارها كما انها كتبت على حسابها عبر تويتر جملة " إجعل من يكرهني يعيش طويلا ويشبع من وجودى قهراً.