الفنانة السعودية أضوى فهد: "غضبت من الله بعد إصابتي بالسرطان"

تطرقت الفنانة السعودية أضوى فهد عن تجربتها ومعاناتها مع مرض السرطان، وردة فعلها تجاه المرض.

وقالت "فهد" صراحة، خلال استضافتها في بودكاست "احكي مالك"، إنها "مرت بمرحلة تزعزع فيها إيمانها بشدة، حتى وصلت إلى حد الشك في ذلك الوقت".

ولفتت أنها كانت لا ترغب في سماع الناس يقولون لها "استغفري الله"، لكنها "غضبت من الله بشدة في تلك اللحظات"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الفنانة السعودية أن تساؤلاتها كانت كما الكثير من الناس، إذ خاطبت الله بالقول "لماذا يحدث هذا لي أنا من بين الناس؟"، مبينة أنّ الله ابتلاها بتجربة السرطان، كي تتقرب منه أكثر، لأنه "قريب منا ومعنا".

واستنكرت أضوى فهد مثالية البعض في النظر إلى الله، مشددة على أن "رأي الناس في هذه المسألة لا تهمها"، بينما تعتبر أن الحوار بينها وبين الله "أمر عادي"، ومحاولة فهم الأمور التي نعرفها ليست محرمة أو مرفوضة.

وأكدت أنها "إذا أرادت أن تناقش أمرًا ذهبت إلى أمها وتحاورت معها لتستوضح منها، الأمر ذاته وهو ما يحدث مع الله"، معلقة: "إن الله أقرب إلينا، هو من جعلني كما أنا، الله قريب ولكن لا أراه بعيني".