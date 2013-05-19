حقيبة المرأة لإطلالة أنيقة ومميزة

إرم – (خاص)

تختلف السيدات في صفاتهن الجسدية هناك الطويلة والقصيرة ومنهن السمينة والنحيلة تصميم الحقيبة يجب أن يتماشى مع شكل الجسم حيث تعتبر حقيبة اليد من الإكسسوارات الأكثر لفتاً للأنظار وتأثيراً على الإطلالة الكاملة للمرأة. ومع التسليم بضرورة اتباع الموضة الرائجة في اختيار الحقائب، واختيار اللون المناسب لأزيائك، تبقى عملية تنسيق التصميم مع شكل الجسم إحدى الشروط الاساسية.

إذا كنت صاحبة قامة طويلة وجسم نحيف، ينصح باختيار الحقائب الصغيرة والمتدلية، والابتعاد عن الحقائب ذات الحمالات القصيرة لأنها ستجعلك تبدين أطول.

إذا كانت قامتك قصيرة، فإن خيارك الأنسب هو الحقائب الصغيرة ذات الحمالات القصيرة جداً التي تمسك باليد. لأن الحقائب ذات الحمالات الطويلة التي توضع على الكتف سوف تجعلك تبدين أقصر.

إذا كان جسمك ممتلئاً بعض الشيء، ننصحك باختيار حقيبة كتف تصل الى حدود الخصر، وتفادي الحقائب الضخمة أو الصغيرة جدًا بالنسبة إلى حجمك.

إذا كنت بدينة، فمن الأفضل أن تتجنبي اختيار الحقائب الصغيرة، وأن تتجهي الى اختيار تلك التي تأتي على شكل المربع أو المستطيل والتي تشبه العلبة.

اتباع الموضة أمر في غاية الأهمية لكن اختيار ما يناسبك من تصميم هو الأفضل لتحظي بإطلالة مميزة وجذابة.