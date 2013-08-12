4% فقط من نساء العالم يعتقدن أنهن جميلات

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بالرغم من سعي النساء دائماً لإظهار جمالهن إلا أن هناك دراسة تؤكد أن النساء لا يعتبرن أنفسهن جميلات بقدر ما يراهن الاخرون، شاهد الصور والفيديو.