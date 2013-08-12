4% فقط من نساء العالم يعتقدن أنهن جميلات

إرم - (خاص) من هيا كنعان
دراسة بينت أن نسبة النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن جميلات ويثقن بجمالهن الشخصي هن 4% فقط من نساء العالم .
لذلك قامت شركة صابون دوف بتصوير إعلان مبدع لنشر وعي الثقة الذاتية في الجمال لدى النساء تجاه أنفسهن حيث قامت بإجراء تجربة ذكية تم الاستعانة فيها بأحد الرسامين الذين يعملون لدى الشرطة لرسم الأشخاص بناءاً على أوصافهم وتم إحضار نساء وجعلهن يصفن أنفسهن للرسام دون أن يشاهدهن، ولكن النتيجة كانت مذهلة للجميع.
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الصور التالي للفتيات ورسوماتهن (الجانب الأيسر كما وصفن أنفسهن والجانب الأيمن كما تم وصفهن).