"غلو".. تطبيق يساعد على الإنجاب

إرم - (خاص) من هيا كنعان

قامت "آيفون" بإطلاق تطبيق جديد يحمل اسم "غلو" أي البريق ويهدف بالمقام الأول إلى مساعدة الأزواج على معرفة الوقت المناسب لإنجاب الأطفال.

ويمكن للنساء استخدام هذا التطبيق وتحديثه باستمرار حيث يقوم بتحليل البيانات وتحديد الوقت الأفضل للإنجاب وفقاً لوضعهن الجسدي.

وقال أحد مؤسسي هذا التطبيق، ماكس ليفكين: "ثمة الكثير من الطرق لتحسين الصحة والرفاه عبر علم البيانات"، موضحاً أن "تحليلاً أعمق للبيانات الشخصية يؤدي إلى قرارات وتشخيصات موثقة بشكل أفضل وإلى علاجات مبكرة وإلى سياسة صحية أقل كلفة، يمكن للجميع الوصول إليها".

وعلى المدى الطويل ينوي تطبيق "غلو" استخدام "معلوماتية الملبس"، وهو الميل الجديد الذي يقوم على استخدام أساور وساعات وإكسسوارات أخرى لتسجيل المعطيات عن جسم الإنسان.

وقالت غونس أركان التي اضطرت إلى ترك عملها في وول ستريت للخضوع لست دورات من التلقيح الاصطناعي لإنجاب طفليها: "غلو يساعد النساء على الاطلاع بشكل أفضل على صحتهن التناسلية".

وعملت أركان بشكل وثيق مع مصممي "غلو" لتطوير التطبيق، وأكدت في هذا السياق أن "غلو يوفر للنساء إمكانية التركيز على حياتهن المهنية والتفكير بالأطفال بعد فترة إذا أردن ذلك".

وتفيد الأرقام التي طرحها "غلو" أن نحو 10 ملايين من الأزواج يحاولون سنوياً الإنجاب في الولايات المتحدة ونصفهم فقط ينجح في ذلك.

وتقدر "سوق العقم" بحوالي خمسة مليارات دولار، وتستمر في النمو في حين أن واحدة من كل ثلاث نساء يرغبن في الإنجاب في سن 35 إلى 39 عاما لا تنجح في الحمل بعد سنة من المحاولات.

وفي سياق متصل، شكلت شرطة "غلو" أيضا مؤسسة لا تبغى الربح لمساعدة الأزواج على دفع تكاليف العلاجات العالية جدا.

ويمكن للمشاركات المساهمة بـ50 دولارا شهريا على مدى 10 أشهر، فيما توزع الأموال التي جمعت على النساء اللواتي لم ينجحن في الحمل رغم استخدام تطبيق "غلو".