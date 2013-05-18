إعداد سليم سطاس
تتنافس دول العالم على بناء الأبراج الشاهقة لتكون رمزاً لمدنها ومقصداً سياحياً لزوارها ومن أهم هذه الدول الإمارات والولايات المتحدة والصين.
ويمكنكم عبر هذه الصور استعراض أطول 25 برج في العالم
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تضم دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً كبيراً من أطول الأبراج على مستوى العالم أشهرها برج خليفة الذي ما يزال محافظاً على صدارته.
إعداد سليم سطاس
تتنافس دول العالم على بناء الأبراج الشاهقة لتكون رمزاً لمدنها ومقصداً سياحياً لزوارها ومن أهم هذه الدول الإمارات والولايات المتحدة والصين.
ويمكنكم عبر هذه الصور استعراض أطول 25 برج في العالم