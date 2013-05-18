أطول 25 برج في العالم

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تضم دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً كبيراً من أطول الأبراج على مستوى العالم أشهرها برج خليفة الذي ما يزال محافظاً على صدارته.