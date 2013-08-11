ريمي يغيب عن افتتاح الموسم مع نيوكاسل

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

يتغيب المهاجم الفرنسي عن مباراة نيوكاسل مع مانشستر يونايتد بسبب إصابة في ربلة ساقه.