ريمي يغيب عن افتتاح الموسم مع نيوكاسل

نيوكاسل - أعلن "آلان باردو" مدرب نيوكاسل يونايتد الأحد ان المهاجم الفرنسي لوك ريمي المنضم للفريق على سبيل الاعارة سيغيب عن مواجهة مانشستر سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري الانجليزي لكرة القدم يوم 19 أغسطس آب الجاري بسبب الاصابة.
ونقلت صحيفة ايفنينج كرونيكل في نيوكاسل عن باردو قوله "ريمي يعاني من اصابة في ربلة الساق."
وأضاف "انه مجرد شد لكنها منطقة تمنعه من الركض في الوقت الحالي. نحتاج لبعض العمل معه."
وتابع "لا توجد فرصة أمامه للحاق بلقاء مانشستر سيتي. يجب علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان يمكنه المشاركة في المباراة التالية أمام وست هام."
وانضم ريمي الى نيوكاسل قادماً من كوينز بارك رينجرز الأسبوع الماضي بعدما أحرز ستة اهداف في 14 مباراة مع ناديه السابق الذي هبط للدرجة الثانية الموسم الماضي.