خريطة حديثة للتركيب الكيميائي لسطح القمر ستسهم في دراسة تطوره

تمكن فريق بحثي صيني من رسم خريطة حديثة للتركيب الكيميائي لسطح القمر وبدقة عالية؛ ما يوفر بيانات أساسية لدراسة تطور القمر من خلال الكشف عن خصائصه الصخرية.

وأسهمت بعثة "تشانغ آه-5" الصينية من وصول العلماء للخريطة الجديدة من خلال بحث العينات القمرية التي أعادتها، والتي حملت معلومات حول نشاط بركاني منذ نحو ملياري سنة وكشفت عن تركيب متميز للمواد.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن يانغ تشن، الأستاذ في جامعة جيلين، قوله إن فريق البحث قام بتقدير محتوى العناصر الرئيسة على سطح القمر بدقة من خلال الجمع بين بيانات العينات من "تشانغ آه-5" و"أبولو" و "لونا" مع نموذج انعكاس قائم على التعلم العميق.

وأضاف: "بعد ذلك، قام الباحثون بإنشاء خريطة توزيع جديدة عالية الدقة والوضوح للتركيب الكيميائي لسطح القمر، والتي عكست بشكل شامل الخصائص الكيميائية لسطح القمر".

وقام الباحثون بعد ذلك بمعايرة وحدات البازلت البركاني الحديثة بناء على محتوى العناصر المحسوب حديثًا، وهو ما سيوفر بيانات موثوقة للدراسات التاريخية للنشاط الانصهاري والتطور الحراري في الفترة الأخيرة للقمر ولبعثات جلب العينات القمرية المستقبلية.