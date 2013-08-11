النساء الذكيات لا ينجبن

لندن ـ يعتبر التخلي الطوعي عن التكاثر سمة تعود إلى الإنسان فقط، لذلك كلما يرتفع معامل الذكاء لدى المرأة ينخفض احتمال أنجابها.

واكتشف الباحث ساتوسي كانازافا في مدرسة لندن للاقتصاد علاقة بين ذكاء المرأة ورغبتها في الإنجاب.

ولاحظ الباحث أنه في حال تفوق معامل الذكاء لدى المرأة المستوى المتوسط بمقدار 15 نقطة فإن رغبتها في الإنجاب تنخفض بنسبة 25 %.

ويقول العالم إن كل الكائنات الحية مصممة على التكاثر. فيما يشذ الانسان فقط عن هذه القاعدة، إذ يستطيع اتخاذ قرار بعدم التكاثر، الأمر يرتبط بتطورعقله.

وعلى سبيل المثال فإن 20 % من السيدات الأمريكيات اللواتي قد تجاوزن سن الإنجاب عام 2010 ليس لديهن أطفال. فيما لم يزد هذا المؤشر عام 1970 عن 10% .