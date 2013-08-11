صور.. نانسي عجرم تفتتح أعياد بيروت

بيروت - افتتحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم سلسلة حفلات أعياد بيروت في حفل فني ضخم حضره معالي وزير الاعلام وليد الداعوق، الوزيرة ليلى الصلح حمادة، السفير البريطاني توم فليتشر الى جانب عدد كبير من الوجوه الفنية، الاعلامية، الثقافية والاجتماعية.

أمسية مكلّلة بالفرح تربّعت على عرشها نانسي نجمة حقيقية بحضورها الأخّاذ وصوتها الصادح واطلالتها الانيقة. اعتلت نانسي المسرح بفستان فضي أنيق وبدأت وصلتها الأولى بعد أن حيّت جمهورها الذي توافد من كافة المناطق اللبنانية. قدّمت نانسي مجموعة كبيرة من أعمالها الخاصة التي افتتحتها بـ "أخاصمك آه" ثمّ "احساس جديد"، "آه ونص"، "مين ده ليه نسيك"، "سحر عيونو"، "الدنيا حلوه"، "يا غالي عليي"، و"بتونس بيك" للراحلة وردة الجزائرية.

خلال الاستراحة، قدّم الموسيقي الماهر روني برّاك وصلة مميّزة لتعود وتطل نجمة الشباب بفستان نيلي طويل فتحيّي زوجها ووالدها بطريقة عفوية وتبدأ وصلتها الثانية بـ "اعمل عاقلة"، "شيخ الشباب"، "لون عيونك"، "انت ايه" ، "ماشي حدي"، كما أدّت نانسي بإحساسها المرهف المقطع الأخير من أغنية "دارت الايام" لكوكب الشرق وختمت بـ "يا غالي عليي".

ليلة عامرة شهدتها اسواق بيروت مع Beirut Holidays التي تستقبل مساء 10 آب الموسيقي زياد الرحباني في أمسية فنية ينتظرها كثر من محبيه.