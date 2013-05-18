العسل يوقف سعوديا في استراليا

إرم – (خاص) أحمد ديب

عمدت السلطات الأسترالية في مطار سيدني على إيقاف عائلة سعودية مسافرة، بسبب حملها كمية من "العسل والخبر"، إلى جانب كمية من الجمر شديد الاشتعال.

ولم تعترض السلطات على الجمر، لكنها أكدت أن قوانين الجمارك في أستراليا تمنع إدخال الأطعمة والفواكه والطيور إلى البلاد.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن شرطة مطار سيدني سألت المسافر لكنه أنكر حمل أي مواد ممنوعة، قبل أن تفسر له قوانين الجمارك في البلاد.

كما تم فرض غرامة مالية على المسافر السعودي، وهو القانون المتبع أيضا، بحسب الصحيفة أيضاً.

يذكر أن شرطة مطار سيدني توقف أي راكب يزور البلاد ويحمل في حقائبه مثل هذه المواد، حيث تتم مصادرة المواد وفرض غرامة مالية على الراكب.