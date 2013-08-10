غوارديولا راضٍ عن بايرن ميونيخ

ميونيخ- عبر بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ عن شعوره بالرضا عن أداء فريقه في بداية رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وفاز بايرن 3-1 على بروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح منافسات البطولة الجمعة وفي أول ظهور لغوارديولا مدرب برشلونة الاسباني السابق مع بايرن في الدوري.

وقال غوارديولا للصحفيين "نريد تحقيق مثل هذه النتيجة لزيادة شعورنا بالثقة لأن هناك مجموعة من اللاعبين تفتقد حساسية المباريات."

وأضاف "بكل تأكيد نشعر بالرضا عن تحقيق هذا الفوز ونريد الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر إذ كانت الكرة تذهب هنا وهناك في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني."

ودفع غوارديولا بعشرة من بين 11 لاعبا تغلبوا على بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال اوروبا في مايو ايار الماضي.

وحقق بايرن الفوز بفضل هدفين سجلهما ارين روبن وماريو مانزوكيتش في الشوط الأول وهدف لديفيد الابا من ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد دقيقة واحدة من اهدار توماس مولر ركلة جزاء أخرى وجاء هدف مونشنجلادباخ الوحيد عن طريق بونفيم دانتي لاعب بايرن بطريق الخطأ في مرماه قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقال لوسيان فافري مدرب مونشنجلادباخ بعد احتساب ركلتي جزاء على ناديه بسبب لمستي يد "لا اريد أن أكون حكما لكن يبدو أن القواعد غير واضحة.. بشكل عام لم نستغل العديد من الفرص ومن النادر أن تتاح لنا كل هذه الفرص في ميونيخ."

وأضاف "هذا أمر مؤسف لكني اعتقد انه إيجابي باعتبار أن هذه هي المباراة الأولى لنا."