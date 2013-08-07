سياحة جنس الأطفال تزدهر في صيف مصر

القاهرة - يبدو أن مصر فيها ميل لنمو "السياحة الجنسية" في الصيف، لكنها نوع آخر من السياحة، يتورط فيها الأطفال القصر، على شكل زيجات مؤلمة.

وتشير إحصائيات عالمية، إلى أن هناك نحو 38 ألف فتاة قاصرة يتم تزويجهن هي كل يوم حول العالم، ويدخلن في حياة من دون تعليم وفرص قليلة، وزيادة خطر الوفاة من الحمل أو الولادة. كما أن واحدة من بين سبع فتيات في العالم النامي تتزوج قبل سن 15 عاما، وفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

ويقول التقرير "بعض الفتيات اللواتي ينشأن في المجتمعات الريفية الفقيرة في مصر يواجهن نوعا أكثر ترويعا من زواج الأطفال، فهذا النوع مؤقت. والسياحة الجنسية في مصر تميل إلى الارتفاع في فصل الصيف، عندما يتم تزويج الأثرياء من دول الخليج، الآلاف من الفتيات القاصرات من قبل آبائهن".

والسياحة الجنسية للأطفال من الصعب تتبعها، ولكن تقدر الأمم المتحدة أن ذلك يؤثر على مليوني طفل كل عام، وغالبا في الدول الفقيرة، التي تحتوي على البنية التحتية للسياحة، مثل تايلاند والهند وكوستاريكا وغيرها.

ويبدو أن سياحة جنس الأطفال غير القانونية في مصر، أخذت وجها أقل قبحا، من خلال تصوير الممارسة على أنها من أشكال الزواج، وبالتالي منحها قشرة رقيقة من القبول الديني عن طريق التحايل على القواعد الإسلامية ضد ممارسة الجنس قبل الزواج.

وزواج الأطفال، شائع في بعض الدول العربية، إن لم يكن قاسما مشتركا بينها جميعا، وغالبا ما ينطوي على تقديم مبالغ مالية تشابه "المهر"، والذي يقول نشطاء الاتجار بالبشر إنه أقرب إلى سعر الشراء.

ووجد تحقيق من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري، أن 75 في المائة من المشاركين في الدراسة التي شملت المجتمعات الريفية، عرفوا فتيات تورطن في هذه التجارة، ويعتقدون أن الظاهرة آخذة في الازدياد.

وتشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من "المشترين" جاءوا من دول الخليج، مع 81 في المائة من المملكة العربية السعودية، و10 في المائة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحو أربعة في المائة من الكويت.

وتقدر الدراسة أن الزواج لمدة الصيف، وعادة ما يستغرق فترة الزيارة السياحية الموسمية، يكلف حوالي 2800 دولار إلى 10 آلاف دولار.