مقتل 35 شخصاً بتفجيرات في العراق

بغداد - قالت مصادر في الشرطة العراقية ومصادر طبية إنّ 35 شخصاً على الاقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 90 في سلسلة تفجيرات لسيارات ملغومة استهدفت أسواقاً وشوارع تجارية في بغداد وحولها.

وقالت وزارة الداخلية إنّ العراق في "حرب مفتوحة" يؤججها العنف الطائفي وتم تشديد إجراءات الأمن في العاصمة هذا الاسبوع من خلال إغلاق بعض الطرق ونشر مزيد من أفراد الشرطة وطائرات الهليكوبتر.

وانفجرت ست سيارات ملغومة في أحياء بشمال العاصمة وشرقها وجنوبها في تتابع سريع، ووقع أحد التفجيرات في ميدان في وسط بغداد حيث انفجرت سيارة في وضع الانتظار وقتل خمسة أشخاص وأصيب 18 آخرون.

كما استهدف تفجير سيارة ملغومة شارعاً تجارياً في النهروان على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد، وانفجرت قنبلة قرب سوق مزدحمة على أطراف العاصمة الشمالية.

وأصبحت موجات الهجمات المنسقة التي تقتل عشرات الأشخاص أكثر تفشيا في العراق في الشهور الاخيرة.

وفي ذات السياق، قتل 10 اشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في قرية شمال شرقي بغداد