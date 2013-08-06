الأردن يرفع أسعار الكهرباء

عمان ـ (خاص) من حمزة العكايلة

أعلنت الحكومة الأردنية وبشكل رسمي قرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية اعتباراً من تاريخ 15 اغسطس/أب الجاري.

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه (إرم) وورد في الجريدة الرسمية الأردنية فإن قرار حكومة عبد الله النسور اتخذ في الجلسة المنعقدة يوم 19 يونيو/ حزيران الماضي، والقاضي برفع أسعار الكهرباء على عدة قطاعات بنسب تصل لـ15% العام الجاري.

وجاء في القرار أن يعفى القطاع المنزلي من الرفع لهذا العام، على أن يعفى من يستهلك دون 600 كيلوواط /ساعة، من الرفع على مدار سنوات القرار التدريجي (2013 – 2017)، كما يشمل القرار إلغاء الحسومات الممنوحة لعدة قطاعات، ومن بينها حسم الأجهزة الأمنية بنسبة 25%.

وبنشر القرار في عدد الجريدة الرسمية كما هو متعارف عليه في الأردن، فإن القرار أصبح نافذاً وقابلاً للتطبيق.

ومن المتوقع أن يلقي القرار بظلاله على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، إذ يمكن أن يكون القرار نواة وأرضية خصبة لاستقطاب العديد من القوى والحراكات الشعبية والسياسية لإقامة فاعليات مناهضة للقرار، خاصة بعد أن سبقه قرارين

متتاليين في غضون اقل من 20 يوماً برفع الضريبة على أسعار البطاقات الخلوية وأجهزة النقال بواقع (100%) ورفع أسعار النفط قبل أيام بنسبة (3-5%) على مختلف مشتقاته.