دبي تتألق باحتفالات مشوقة في عيد الفطر

دبي - (خاص) من هيا كنعان

تستقبل دبي فصل الصيف وعيد الفطر بطريقة مميزة حيث يزخر هذا العام بعروض مميزة وجديدة تهم كل أفراد العائلة من صغيرها إلى كبيرها نعرض لكم مجموعة من هذه الفعاليات المقررة لهذا العيد.

فرقة توماس آند هيدن تريجر

العرض الأقليمي الأول من نوعه عرض مسرحي موسيقي للشخصية الكرتوينة المحببة للأطفال توماس حيث يحمل هذا العرض في طياته الكثير من المعاني والقيم مثل التعاون وغيرها، حيث سيكون العرض في مركز دبي التجاري العاليمة من 9 أغسطس ولغاية 21 أغسطس يوميا في الساعة 4:30 و 9:00 مساءً وسيكون مجاناً للجميع .

نجوم آراب آيدول يشعلون ليالي العيد

أمسيات رائعة برفقة نجوم آرب آيدول محمد عساف وأحمد جمال وفرح يوسف يرافقهم الفنان راغب علامة في مركز دبي التجاري يوم 15 أغسطس الساعة الثامنة مساءً حيث يأتي هذا الحفل خلال احتفالات العيد لتعزيز المظاهر الإحتفالية بمناسبة العيد وترسيخ مكانة دبي كواحدة من الوجهات الرئيسية للسياح.

الألعاب النارية تمتزج بالمائية

في هذا العيد ستكون الألعاب النارية مميزة حيث ستمتزج عروض الألعاب النارية مع المائية، ويعتبر عرض الألعاب النارية من أكثر العروض الذي يستهوي الكبار والصغار كونها تدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم .

حوريات البحر

عرض لحوريات البحر الأكثر إثارة هذا الموسم حيث سيكون من ضمن الفعاليات في العيد عرض جميل ومشوق بالإضافة إلى عرض السيرك وحديقة الديناصورات.

سيرك "إيلواز" العالمي الأول

لأول مرة في الشرق الأوسط سيستضيف مركز دبي التجاري عرضاً مميزاً لسيرك "أيلوز" على مدار 10 أيام من 15 إلى 24 أغسطس حيث يتميز هذا السيرك بالمزج ما بين الرقص والمسرح وفنون السيرك.

ليست هذه العروض وحسب بل سيكون هناك عروض رائعة خاصة بـ "عالم مدهش" بالإضافة إلى حفلات الفنانين والبداية ستكون مع حسين الجسمي والنجمة المغربية منى أمرشا ويبتعها حفل للفنانة أحلام مع الطرب العراقي وليد الشامي وبعدها سيكون هناك حفلة للفنانة نانسي عجرم مع الفنان السعودي رابح صقر وختامها سيكون مع الفنان محمد عبده.