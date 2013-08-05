إسبانيا تعتقل مغتصب أطفال المغرب

مدريد- أكد مصدر بوزارة الداخلية الأسبانية الاثنين إن الشرطة اعتقلت شخصا أدين بالإستغلال الجنسي للأطفال وحصل على عفو من العاهل المغربي الملك محمد السادس الأسبوع الماضي.

وكان دانييل جالفان فينا الذي ألقي القبض عليه في منطقة مرسية جنوب شرق اسبانيا يقضي عقوبة السجن 30 عاما في المغرب وواحدا من بين 48 مسجونا أسبانيا حصلوا على عفو بناء على طلب من ملك أسبانيا خوان كارلوس.

وذكر المصدر أنه من المقرر نقل جالفان إلى مدريد حيث تتولى إحدى المحاكم العليا في أسبانيا اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية في بيان اعتقال جالفان في مرسية بعد أن أصدر المغرب مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وألغى الملك محمد السادس العفو الأحد عقب احتجاجات نظمت أمام البرلمان الجمعة الماضي اعتراضا على قرار إطلاق سراح جالفان الذي اغتصب وصور ما لا يقل عن 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و15 عاما.

وتعهد الملك بإجراء تحقيق في الإفراج عن جالفان وقال إنه لم يكن يعلم بمدى خطورة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال التي اقترفها جالفان عندما أصدر العفو الملكي عنه.

وقال القصر الملكي المغربي إنه أقال حافظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون أحد أقدم ركائز النظام المغربي في عهد الملك محمد السادس ووالده الحسن الثاني.

وقالت وزارة العدل المغربية في وقت سابق الإثنين إنها سترسل مسؤولين كبيرين اثنين إلى أسبانيا الثلاثاء لبحث المسألة مع نظيريهما في الوزارة الأسبانية.