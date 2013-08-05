ولي عهد الأردن يتفقد حريق مستشفى فرح

عمان- اندلع حريق هائل ظهر الإثنين في توسعة مستشفى فرح في منطقة جبل عمان، بالعاصمة الأردنية، أدى إلى صعود أعمدة من الدخان الكثيف في الجو، حسب بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني.

وقال البيان أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان وبإسناد من مديرية شرق عمان ومديرية إنقاذ وإسناد الوسط تمكنت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة من إخماد الحريق الذي شب في مبنى قيد الإنشاء تابع للمستشفى مؤلف من 13 طابقا تقدر مساحته الإجمالية بـ 35 الف متر مربع.

واضاف البيان انه لم ينجم عن الحريق أي إصابات في حين نتج عنه خسائر مادية في المواد الأولية المستخدمة في أعمال تشطيبات المبنى ومعدات للتشغيل وأدوات طبية وبعض مستلزمات المختبرات التي تسبًبت بتصاعد الدخان الكثيف في المبنى، لافتا الى انه لم يتم الوقوف بعد على اسباب الحريق وما زالت التحقيقات جارية في هذا الصدد.

و زار موقع الحريق نائب ملك الأردن الأمير حسين بن عبدالله ولي العهد برفقة وزير الصحة مجلي محيلان ووزير الداخلية حسين المجالي من أجل الاشراف على عملية إطفاء الحريق الهائل.

وقد استعان الدفاع المدني بمروحيات للمساعدة في اطفاء الحريق.