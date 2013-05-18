نجمات في مهمة للإنجاب

إرم - (خاص) أحمد السماحي

يبدو أن الركود المخيف الذي تشهده الدراما المصرية وأزمة السيولة التي يعاني منها المنتجون، انعكست سلباً على مستوى الأعمال كماً ونوعاً، وأدت إلى تأجيل الكثير من المشاريع الفنية بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في القاهرة، الأمر الذي جعل كثيراً من الفنانات يستغللن الوقت بالإنجاب.

أولى النجمات اللاتي ظهرت عليهن بوادر الحمل الفنانة "بسمة"، وأعلنت الخبر لجمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع الـ"فيسبوك"، خاصة بعد أن علمت أنها ستنجب بنتاً، وبهذا تحقق حلم زوجها الناشط السياسي عمرو حمزاوي، الذي كان يحلم أن يصبح لديه طفلة بعد أن أنجب ولدين من طليقته الألمانية.

حمل بسمة جعل محمد جمال العدل مخرج مسلسل "الداعية" والذي تقوم الفنانة بتصويره حالياً، يطلب منها تكثيف تصوير مشاهدها قبل موعد الولادة، خاصةً أن بعض المشاهد تضم شيئاً من الحركة والمطاردات، وهو ما قد يضطره لاستبدالها "بدوبليرة" تقوم بمشاهدها في حال تأخر تصوير هذه المشاهد.

بسمة وتامر وطفل أمريكي

أما "بسمة بوسيل" فقد اتفقت مع زوجها الفنان تامر حسني على أن يضعا مولودتهما "تالية" في الولايات المتحدة الأميركية لتحمل جنسيتها، ورزقا قبل أيام بابنتهما الأولى "تالية" هناك، بعد أن قام تامر بإلغاء عدد من الحفلات التي كان قد ارتبط بها ليكون إلى جوار زوجته في هذه الفترة.

نيكول سابا ويوسف

الفنانة اللبنانية "نيكول سابا" تخطو أولى خطواتها نحو الأمومة، فهي تنتظر وزوجها الفنان اللبناني "يوسف الخال" طفلهما الأول بعد عامين من الزواج، ونظراً لحملها فقد اعتذرت نيكول عن بطولة مسلسل "سجن النساء" مع زينة، وأجلت تصوير الكليب الجديد الذي كان من المقرر تصويره لعرضه خلال موسم الصيف الجاري.

بشرى تأجيل ارتباطاتها

وتنضم الفنانة "بشرى" إلى قائمة الفنانات الحوامل حيث أعلنت فى برنامج "الليلة مع هاني" الذى يقدمه الفنان هاني رمزي على قناة الـ mbc أنها تنتظر حدثاً سعيداً، بعد أن رزقت من قبل بطفلها الأول "إسماعيل" من زوجها المهندس "عمرو رسلان"، وهكذا قامت بتأجيل جميع ارتباطاتها الفنية سواء كمنتجة أو ممثلة أو مطربة.

نور تعتذر عن البطولة

كما اعتذرت الفنانة اللبنانية "نور" عن بطولة مسلسل "حبيبي الذي لم أحبه" بسبب حملها بطفلها الثاني حيث نصحها الأطباء بضرورة الراحة خاصة وأنها في مراحل الحمل الأخيرة. لهذا قررت الحصول على إجازة طويلة لرعاية ابنها "ليوناردو" الذي يبلغ من العمر عامين، وانتظار مولودها الثاني من زوجها رجل الأعمال السوري "يوسف أنطاكي".

هند صبري بداية الحملة

أما النجمات اللاتي أنجبن مؤخرا وعلى رأسهن "هند صبري" التي أنجبت من زوجها رجل الأعمال الشاب "أحمد الشريف" مولودها الثاني بعد ابنتهما الكبرى عالية. بسبب ظروف الحمل والولادة قامت "هند" بتأجيل تصوير الجزء الثاني من فيلمها "الجزيرة" مع النجم أحمد السقا، واكتفت بعمل تليفزيوني كارتوني هو "قصص النساء في القرآن" الذي ستمثل فيه بصوتها فقط.