انفجار ضخم يهز منطقة العباسيين بدمشق

دمشق ـ هز انفجار ضخم الاثنين منطقة كراجات العباسيين في العاصمة السورية دمشق، وقالت مصادر إن "دخانا كثيفا يتصاعد من المنطقة".

وتعد منطقة العباسيين من المناطق الساخنة، فهي تفصل بين ريف دمشق الشرقي وبين مركز العاصمة، وتقع ما بين القابون، التي تتعرض لحملة أمنية وعسكرية عنيفة منذ أشهر، وبين ساحة العباسيين، ثاني أكبر ساحة في دمشق بعد ساحة الأمويين والتي تسيطر عليها القوات الحكومية.

ولم ترد تفاصيل إضافية عن حجم الخسائر التي خلفها هذا الانفجار.

وفي سياق متصل، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين استخدام النظام السوري صواريخ ذاتية الدفع "بالستية" ضد مقاتلي المعارضة ما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين بينهم أطفال، وذلك بعد التحقيق حول تسعة صواريخ أطلقت بين فبراير/شباط ويوليو/تموز.

وأكدت المنظمة، التي زارت 7 من 9 مواقع مشار إليها في سوريا، أن تلك الصواريخ قتلت ما لا يقل عن 215 شخصا بينهم 100 طفل.

وقالت ووتش إن على القادة العسكريين الامتناع عن استخدام الصواريخ الذاتية الدفع في المناطق التي يسكنها مدنيون.

وأضافت أن تكرار استعمال تلك الصواريخ في المناطق الآهلة بالسكان تدفع إلى الاعتقاد بقوة أن الجيش يستخدم طوعا تقنيات حرب لا يمكنها التمييز بين المدنيين والمقاتلين ما يشكل انتهاكا خطيرا للحق الإنساني الدولي.