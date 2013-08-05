صور.. شذى حسون تقيم سحوراً رمضانياً بدبي

دبي- أقامت عطر الأغنية العربية شذى حسون حفل سحور بمناسبة شهر رمضان المبارك في فندق زعيبل سراي بدبي .

حضر الحفل عدد من أهل الفن والإعلام من بينهم الفنانة لطيفه التونسية ، الفنان فايز السعيد ، الممثلة ميساء المغربي ، الإعلامية أميرة الفضل، وعدد من المدعويين وأصحابها المقربين حيث سادت أجواء من الالفة وتبادل التهاني بالشهر الفضيل ، بدت شذى جميلة و تألقت بعباءة من تصميم هويدا بريدي .

وتبدأ برنسيسة الغناء أنشطتها الفنية لهذا الصيف في فرنسا وتحديداً إلى مدينة "كان" حيث تحيي حفلاً فنياً بتاريخ 12 أغسطس 2013م ، ثم تتوجه إلى عاصمة الضباب "لندن" لإحياء حفلاً آخر بمناسبة عيد الفطر السعيد في فندق "جروفينر هاوس " بتاريخ 13 أغسطس 2013.

واخيراَ تستغل شذى وجودها في لندن لتصوير غلاف البومها الجديد الذي تنتجه شركة روتانا وتختتم أنشطتها في بيروت ودبي لتنتهي من تسجيل أغاني الألبوم و تصوير فيديو كليب جديد نعلن عن تفاصيله لاحقاً.