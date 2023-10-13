7 قتلى بحادث حافلة في ألمانيا

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب عدد بجروح، ليل الخميس الجمعة، في بافاريا جنوب ألمانيا، في حادث حافلة صغيرة يشتبه في أنها كانت تنقل مهاجرين وسعَت لتجنب نقطة تفتيش.

وقالت الشرطة المحلية في بيان، إن الحافلة الصغيرة، التي كانت تقل 23 شخصا بينهم أطفال، أرادت تجنب نقطة تفتيش على الطريق السريع على بعد حوالي خمسين كيلومترا من الحدود بين النمسا وألمانيا، في إشارة إلى "مركبة مهربين محتملة".

وقال مصدر في الشرطة، إن "السائق والمهرب المفترض" بين الجرحى.

في هذه المنطقة الحدودية التي تم تعزيز المراقبة فيها مؤخرا بسبب تزايد الهجرة غير الشرعية، قاد سائق الحافلة الصغيرة من طراز "مرسيدس فيتو" مسجلة في النمسا، بسرعة فائقة لتجنب نقطة تفتيش الشرطة.