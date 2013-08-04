المنتخب المصري يواجه أوغندا ودياً

القاهرة- تقرر بصفة نهائية إقامة مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم أمام منتخب أوغندا في 14 الشهر الحالي على ملعب الجونة على ساحل البحر الأحمر، ضمن الأجندة الدولية للإتحاد الدولي للعبة " الفيفا"، وكانت المهلة التي أعطاها إتحاد الكرة لانتظار موافقة منتخب مالي على اللعب مع منتخب مصر قد انتهت السبت، وبعدها تم الاتفاق مع منتخب أوغندا للعب مع المنتخب المصري.

وقال حسن فريد نائب رئيس إتحاد الكرة بأن الاتحاد سوف يقوم بإرسال تذاكر الطيران للوفد القادم إلى مصر، وأصبح منتخب أوغندا الأقرب لمواجهة الفراعنة في ظل عدم وصول موافقات رسمية من جانب الكونغو وغانا ومالي على اللعب ودياً.

وأشار نائب رئيس الاتحاد المصري، إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر في توفير هذه التجربة الودية الدولية للمنتخب المصري إلا أن توالي الاعتذارات من جانب المنتخبات الإفريقية جعل اتحاد الكرة يوافق على إقامة اللقاء بين مصر وأوغندا والتي يستطيع المنتخب المصري الفوز عليها سواء أدى المباراة بمشاركة لاعبي الأهلي والزمالك أو بدونهم، حتى لا يتأثر ترتيب منتخب مصر في تصنيف الفيفا.

وكان مسؤولي ناديي الأهلي والزمالك اشتكوا من ضيق الوقت بين مباراة المنتخب الودية في 14 أغسطس المقبل ومباراة الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا يوم 17 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى استبعد مسؤولي الاتحاد الافريقى لكرة القدم، فكرة تأجيل مباراتي الاهلي والزمالك في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد إقامتها يومي 17 أغسطس المقبل.

وخاطب الكاف بهدف تأجيل المباراتين بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراة ودية ضمن الأجندة الدولية يوم 14 أغسطس، وهو ما سيجعل مشاركة اللاعبين الدوليين مع أنديتهم والمنتخب أمرا صعبا،وتشير التوقعات إلى تحفظ الكاف على الطلب واستبعاد الموافقة عليه مبدئيا رغم تقديم نادي إتحاد العاصمة الجزائري طلبا لتأجيل مباراته.