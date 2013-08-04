سيدة سعودية تصفع شاباً حاول "ترقيمها"

الرياض - صفعت سيدة في العقد الرابع من العمر، شاباً على وجهه إثر محاولته اعتراض طريقها، ووضع رقم هاتفه النقال داخل حقيبتها.

وقالت صحيفة سعودية إن السيدة كانت تتسوق برفقة ابنتيها (4 - 6 سنوات) داخل أحد المجمعات التجارية الشهيرة في محافظة حفر الباطن، وظل الشاب يلاحقها من مكان لآخر، وأثناء اقترابه منها حاول وضع ورقة صغيرة دون فيها رقم هاتفه النقال في حقيبتها، فباغتته السيدة بصفعة قوية أسقطت عقاله على الأرض، ليفر هارباً دون عقال وسط ضحكات المتسوقين، خوفاً من وقوعه في قبضة رجال الأمن.

و"الترقيم" هو مصطلح شعبي شائع في المجتمع السعودي يعني -عادةً- محاولة الشاب إيصال رقم هاتفه لفتاة ما في مكان عام.