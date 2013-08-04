الرئيس اليمني يلتقي العاهل السعودي

جدة - وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء السبت إلى مدينة جدة في زيارة التقى خلالها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وبحث العاهل السعودي والرئيس اليمني التعاون بين البلدين ومجمل الأحداث في المنطقة.

وقالت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية في وقت سابق إن الشأن الاقتصادي على رأس القضايا التي سيبحثها هادي مع العاهل السعودي في ظل صعوبات اقتصادية تواجهها الحكومة اليمنية.

ويعتقد أن اللقاء بحث أيضاً تحضيرات عقد اجتماع أصدقاء اليمن والدول المانحة والمقرر انعقاده في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل في نيويورك.

وتعتبر السعودية من أكبر الدول المانحة لليمن. وتعهدت العام الماضي بدعم صنعاء بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

ويقول مسؤولون يمنيون إن الخزينة العامة للدولة تعاني من عجز في الموازنة بسبب نقص الإيرادات الناتج عن التفجير المتكرر لخطوط أنابيب النفط والذي أدى لتوقف ضخ الخام لعدة أسابيع وخسائر بمئات ملايين الدولارات.