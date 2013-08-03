لبناني ينفذ عملية انتحارية في سوريا

بيروت – (خاص) هناء الرحيم

في خطوة اعتبرت الأولى من نوعها منذ بداية الأحداث السورية، نفذ أحد اللبنانيين المتواجدين في سوريا عملية انتحارية عند حاجز أبو زيد النظامي في منطقة الحصن في ريف حمص، فيما قتل شقيقه في عملية اقتحام الحاجز بعد ساعات على تنفيذ العملية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مجموعة من الصور لمعتصم خلدون الحسن الملقب بـ"ابو معاذ" وشقيقه حسن الملقب بـ"ابو عثمان".

وجاء في "ورقة نعي الأخوين": "نزف إلى المسلمين من أهل لبنان عامة وأهل طرابلس خصوصاً نبأ استشهاد الأخوين الشابين الجامعين معتصم وحسن، حيث قام الأول بنسف حاجز أبو زيد بالقرب من قلعة الحصن في ريف حمص من خلال عملية استشهادية نوعية هي الأولى في تلك المنطقة يقوم بها لواء جند الشام، واستشهد الثاني أثناء اقتحام الحاجز نفسه وقد أسفرت العملية عن السيطرة الكاملة على الحاجز الذي أذاق المسلمين الويلات".

وذكر أيضا أن "التهاني والتبركة تتقبل في منطقة المنكوبين للرجال في منزل خال الشهيدين عبد الناصر ابراهيم وللنساء في منزل والد الشهيدين خلدون الحسن، وذلك اليوم وغداً بعد صلاة العصر".