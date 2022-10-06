ذا صن: 3 طرق لإيقاف هالاند

أن تكون قوي بدنيًا لمنع الإبداع

اكتسب إيرلينغ هالاند شهرة في كرة القدم الإنجليزية لكونه غير نشط للغاية خلال فترات سيطرة مانشستر سيتي على الكرة، ولم يظهر إلا في الواقع داخل منطقة الجزاء، وهو يذكرنا -إلى حد ما- بمهاجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي.

في بعض المباريات هذا الموسم، كان للاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، عدد قليل جدًا من اللمسات على الكرة، ولكن لم تكن لديه مشكلة في وضعها داخل الشبكة عندما يكون الأمر أكثر أهمية.

منذ بداية موسم 2011/2012، لم يسجل أي مهاجم أقل عدد اللمسات لكل هدف من هالاند لاعب مانشستر سيتي الجديد، الذي بلغ في المتوسط 13.6 لمسة قبل التسجيل.

جيمي فاردي في المركز الثاني بـ 50 لمسة لكل هدف، أي ما يقرب من أربعة أضعاف.

وفي كلتا الحالتين، يعتبر هالاند تهديدًا عندما يدير ظهره للمرمى. إنه ليس مجرد آلة لتسجيل الأهداف، ولكن الدولي النرويجي لعب أيضًا دورًا مهمًا في خلق العديد من الفرص لزملائه في الفريق هذا الموسم أيضًا.

وتتمثل إحدى طرق عرض هالاند للجانب الأكثر إبداعًا في لعبته في استدعاء الكرة عند قدميه. باستخدام جسمه القوي، يتراجع المهاجم نحو المدافعين قبل أن يخطو بقدميه ويسحب أحد زملائه خلف خط الأساس.

ولذلك يحتاج المدافعون للتدخل والاقتراب من هالاند، باستخدام قوتهم الجسدية لمحاولة انتزاع الكرة بعيدًا عنه.

والدولي الإنجليزي تيرون مينجز مدافع أستون فيلا، على الرغم من انتقاداته هذا الموسم، قدم مستوى بشكل رائع ضد الهداف النرويجي.

وكان مينغز قادرًا على مضاهاة هالاند في الحجم والقوة، واقترب كثيرًا من مهاجم السيتي كلما كان يتطلع لاستلام الكرة على قدميه.

إيقاف قوته في السرعة

يستخدم إيرلينغ هالاند جسده القوي وقدرته على الارتقاء وخطف الكرة وسرعته لهزم كل المدافعين، رغم قوته الجسدية يملك سرعة كبيرة.

وفي ديربي مانشستر كان هالاند وحشًا في مواجهة مدافعي مانشستر يونايتد الذين اتخذوا عدة قرارات سيئة بتركه يصل للكرة.

ويستخدم هالاند قوته الهائلة والجريئة للتحليق في الهواء للتشبث بالتمريرة العرضية بقوة هائلة كما فعل في الديربي ليفوز بالهدف الثاني بعد عرضية من ظهير مانشستر سيتي.

ويجب على المدافعين أن يظلوا قريبين جدًا من هالاند، مما يعوق قدرته على تنفيذ المهام المتفجرة التي يقوم بها كثيرًا.