الإمارات تستدعي السفير الهولندي تضامنا مع الأردن

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، يوم الخميس، سفير هولندا لدى الإمارات وأبلغته احتجاجها واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده في عمّان، في الشؤون الداخلية للأردن.

وأكدت الوزارة في بيان لها، نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، "تضامن الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 أكتوبر 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية".

وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت في وقت سابق رفضها التصريح الذي أصدره السفير الهولندي في عمّان بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام له في "لقاء مجاملة".

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأردنية، أن مدير الدائرة الأوروبية لديها، "أبلغ السفير الهولندي استغراب الوزارة من تدخل السفير في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي ويتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة".

وأضاف البيان أنه "من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".

وأكد مدير الدائرة الأوروبية للسفير الهولندي أن الأردن "منفتح دائماً على الحوار الصريح الذي يقارب كل القضايا مع كل الدول الشريكة والصديقة عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة ووفق الأعراف الدبلوماسية، لكنه لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية".

وشدد البيان الأردني على أن "الأردن وهولندا تربطهما علاقات صداقة وشراكة قوية وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والحوار المباشر"، مؤكداً "الحرص على تطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات".