جاب الدول العربية وتبناه العراق.. حقائق عن نشيد "موطني"

القصيدة في الأصل هي للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، ولها الفضل في تعزيز شهرته. وكانت واحدة من القصائد، التي تعتبر الأثرى في مسيرته التي اختطفها الموت سريعًا، وذلك عندما كان لا يزال طالبًا بالجامعة الأمريكية في بيروت.

صقلت بيروت موهبة الشاعر طوقان في الشعر، وأثمرت علاقاته مع شعراء ومثقفين لبنانيين، في تعاونه مع الأخوين الملحنين اللبنانيين محمد وأحمد فليفل، اللذين قاما عام 1934 بتلحين "موطني"، وأسهمت القصيدة كذلك بشهرتهما.

ما لبثت أن انتشرت "موطني" سريعًا، لتصبح روحًا وطنية للعديد من الشعوب العربية، التي كانت تناضل آنذاك للتحرر من الاستعمار، وعلى رأسها الجزائر.

اعتمدت الجزائر نشيد "موطني" في جميع المدارس الجزائرية في المرحلة الابتدائية، وأصبح نشيدًا وطنيًّا معتمَدًا في المحافل الثورية ومظاهراتها آنذاك ضد الفرنسيين.

وتبنَّت فلسطين "موطني" نشيدًا وطنيًّا غير رسمي، والذي اعتبروه رمزًا لنضالهم المستمر، حتى اعتمد نشيد "فدائي" بدلًا منه رسميًّا في بداية الثورة الفلسطينية.