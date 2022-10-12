جوناثان وإيما براوت.. مهاجم ثالث ومدافعة في عائلة هالاند (فيديو وصور)
سلط تألق النرويجي إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي في بداية الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا بمزيد من الضوء على أفراد عائلته التي تمارس كرة القدم .
ومع الاهتمام الكبير بهالاند، تم تسليط الضوء على اللاعب الشاب ألبرت براوت هالاند البالغ 18 عاما، مهاجم مولدة النرويجي والذي سجل رفقة الفئات الصغرى لفريق برينه 64 هدفا في 37 مباراة، وهو ابن عم إيرلينغ هالاند.
لكن المفاجأة، أن عائلة هالاند مازال لديها المزيد من اللاعبين بل واللاعبات.
جوناثان براوت برونيس
يبلغ جوناثان براوت برونيس من العمر 22 عاما، ويلعب في فريق سترومسغودست النرويجي.
ويلعب جوناثان براوت برونيس كمهاجم وهو ابن عم إيرلينغ هالاند، بدأ مسيرته في فريق برينه مثل نجم مانشستر سيتي وتنقل بعدها في أندية نرويجية الفريق الثاني سولا الدرجة الرابعة النرويجي ثم الفريق الأول لسولا في الدرجة الثانية وسجل 4 أهداف في 15 مباراة.
كما لعب لفريق فلورو النرويجي في الدرجة الثانية وسجل 10 أهداف في 13 مباراة، وانتقل في 2020 لنادي ليلستروم في الدوري النرويجي الممتاز، وسجل له 3 أهداف في 23 مباراة، كما لعب للفريق الثاني لنفس النادي.
في 2022 لعب لفريق ستارت في الدرجة الأولى النرويجي كمعار وشارك في 16 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا، مما دفع فريق سترومسغودست للتعاقد معه حيث شارك في 5 مباريات بالدوري النرويجي الممتاز ولم يسجل أي هدف.
تضم عائلة إيرلينغ هالاند لاعبة لكرة القدم، هي إيما براوت برونيس البالغة 18 عاما، وهي أخت جوناثان براوت برونيس.
انضمت إيما براوت برونيس لفريق كولبوتن النرويجي منذ العام الماضي بعقد لمدة سنتين، وكانت تلعب سابقا في فريق كليب وتجيد في خط الدفاع كما لعبت للفئات الصغرى للمنتخب النرويجي.
ويعتبر فريق كولبوتن من الفرق العريقة في كرة القدم النسائية ويأمل في أن تتطور إيما براوت برونيس رفقة الفريق وتحقق نجاحات كبيرة.