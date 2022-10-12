جوناثان وإيما براوت.. مهاجم ثالث ومدافعة في عائلة هالاند (فيديو وصور)

جوناثان براوت برونيس

يبلغ جوناثان براوت برونيس من العمر 22 عاما، ويلعب في فريق سترومسغودست النرويجي.

ويلعب جوناثان براوت برونيس كمهاجم وهو ابن عم إيرلينغ هالاند، بدأ مسيرته في فريق برينه مثل نجم مانشستر سيتي وتنقل بعدها في أندية نرويجية الفريق الثاني سولا الدرجة الرابعة النرويجي ثم الفريق الأول لسولا في الدرجة الثانية وسجل 4 أهداف في 15 مباراة.

كما لعب لفريق فلورو النرويجي في الدرجة الثانية وسجل 10 أهداف في 13 مباراة، وانتقل في 2020 لنادي ليلستروم في الدوري النرويجي الممتاز، وسجل له 3 أهداف في 23 مباراة، كما لعب للفريق الثاني لنفس النادي.

في 2022 لعب لفريق ستارت في الدرجة الأولى النرويجي كمعار وشارك في 16 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا، مما دفع فريق سترومسغودست للتعاقد معه حيث شارك في 5 مباريات بالدوري النرويجي الممتاز ولم يسجل أي هدف.