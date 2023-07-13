بعد أزمة حفله في تونس.. نفاد تذاكر حفل أحمد سعد بمهرجان قرطاج

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57 عن إحياء حفل غنائي للفنان المصري أحمد سعد، في أحدث إعلان عقب أزمته الأخيرة مع منظمة حفله في تونس.

ووفق موقع "مصراوي"، أكدت إدارة المهرجان إقامة حفل للفنان أحمد سعد، وذلك في موعده في 22 يوليو/ تموز، لافتة إلى أنها قامت بالترويج له.

وأكدت أن الترويج للحفل شهد إقبالا كبيرا عقب طرح التذاكر للبيع عبر منصة المهرجان، حيث إن التذاكر بيعت بالكامل.

وكان الفنان المصري أحمد سعد قد أثار جدلا واسعا قبل أيام بعد خلاف حاد بينه وبين منظمة حفل أحياه في تونس، إذ اتهمته منظمة الحفل بالإخلال ببنود العقد و"الإساءة للمرأة التونسية".

وألزمت نقابة المهن الموسيقية المصرية، الفنان سعد، بالاعتذار عما اعتبرته "إساءة لسيدات تونس".

على صعيد آخر، أعلن كل من أحمد سعد وروبي عن إطلاقهما "دويتو" يجمعهما معا، عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتطرّقا إلى أي تفاصيل أخرى.