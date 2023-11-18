استئناف محاولات إنقاذ عمال محاصرين في نفق منهار بالهند

تنتظر فرق الإنقاذ، التي تحاول الوصول إلى العمال المحاصرين منذ أسبوع في نفق منهار على طريق سريع بالهند، وصول آلة حفر ثانية، اليوم السبت، لاستئناف العمليات بعد أن واجهوا مشكلة حالت دون إتمام عملهم.

وأجرى مكتب إدارة الكوارث تعديلا على عدد الأشخاص المحاصرين منذ صباح الأحد الماضي في النفق بولاية أوتاراخاند من 40 إلى 41. وتقول السلطات إنهم جميعا بخير.

وتعطلت آلة الحفر بسبب الصخور الضخمة، أمس الجمعة. وقال مسؤول إدارة الكوارث في المنطقة إنه من المتوقع وصول آلة جديدة تم نقلها جوا من إندور في ولاية ماديا براديش وسط الهند إلى موقع الحادث.

ويحصل الرجال المحاصرون على الطعام والماء والأكسجين عبر أنبوب منذ وقوع الانهيار.

ولم تذكر السلطات سبب انهيار النفق، الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر، لكن المنطقة معرضة للانهيارات الأرضية والزلازل والفيضانات.

وواجه المشروع انتقادات من خبراء البيئة، وتوقفت بعض الأعمال بعد أن تضررت مئات المنازل بسبب الهبوط على طول الطريق.