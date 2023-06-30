فرنسا.. إلزام مواقع التواصل بـ"موافقة الوالدين" لِمَن هم دون الخامسة عشرة

صوّت البرلمان الفرنسي الخميس على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي كـ"تيك توك" و"سناب شات" و"إنستغرام" التحقق من عمر مستخدميها وحصولها على موافقة الوالدين عندما يكون مُستخدم المنصة دون الخامسة عشرة.

ولم يُعرف بعدُ تاريخ دخول النص حيّز التنفيذ لأنَّ ذلك يعتمد تحديدًا على رأي المفوضية الأوروبية في شأن تطابقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وتخضع الشبكات الاجتماعية في حال انتهاكها القانون لغرامة تصل إلى 1% من العائدات العالمية للشركة.

ويُتيح القانون لأحد الأبوين طلب تعليق حساب مَن هم دون الخامسة عشرة، فيما يفرض على الشبكات الاجتماعية تفعيل جهاز مراقبة وقت استخدام القصَّر حساباتهم.