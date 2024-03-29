بتهمة "التجديف".. فنان إيطالي يتعرض للطعن في كنيسة في رومانيا

أُصيب فنان إيطالي بجروح طفيفة جرّاء تعرّضه، الخميس، للطعن في إحدى كنائس كاربي في رومانيا، حيث كان يعرض أعماله، بعدما هاجم رجل ملثم لوحة له اعتبر أنها تنطوي على تجديف.

وأبدت أبرشية كاربي، وهي بلدة في إميليا رومانيا شمال مودينا، دعمها الكامل للفنان أندريا سالتيني، منددةً بهذا "العمل العنيف غير المسبوق" الذي سُجّل قبل أيام قليلة من عطلة عيد الفصح.

ومنذ افتتاحه في أوائل آذار/مارس، أثار المعرض الذي يحمل عنوان "غراتسيا بلينا" ("ممتلئة نعمة")، جدلاً بين الأوساط الكاثوليكية المُحافظة. وأطلقت جمعية "بروفيتا" المتشددة المناهضة للإجهاض عريضة عبر الإنترنت، وقعها أكثر من 30 ألف شخص، تطلب من السلطات الكاثوليكية المحلية إزالة اللوحات التي تضم عملا "مسيئا للمسيح".

وأبدت "بروفيتا"، في بيان الخميس، "أقصى قدر من التضامن" مع الفنان بعد "الهجوم غير المبرر" الذي تعرّض له.

ودخل المهاجم وهو يحمل سكيناً وبخاخاً إلى المعرض ساعياً إلى إلحاق ضرر باللوحة المسيئة.

وقال ناطق باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إنّ الرجل حاول مهاجمة اللوحة بسكين، لكن "الفنان سعى إلى إيقافه قبل أن يصاب بجروح طفيفة ويفرّ المهاجم". وأوضح الناطق أنّ الإصابة لم تكن متعمّدة والمهاجم ربما لم يعرف أنّ الشخص الذي كان يدافع عن اللوحة هو سالتيني".

وتوجهت أبرشية كاربي، في بيانها، بـ"الشكر للشرطة على تدخلها"، ووعدت بأنها "ستتعاون بشكل تام في التحقيق الذي يرمي إلى تحديد هوية المهاجم".

وكانت الأبرشية رفضت اتهامات التجديف التي تلقاها الفنان، وأشادت بأعمال سالتيني معتبرةً أنها مثال نادر على "الفن المعاصر الفعلي الذي يتّخذ من الدين موضوعاً له".